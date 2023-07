TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 42 s

New York : ressentir la musique d'un concert grâce à des vibrations

Par TV5MONDE Luna GAY PADOAN

"Tribute To Korea"... Un concert en plein air qui s'adresse aux personnes sourdes et malentendantes. Grâce à des combinaisons particulières, des bracelets de poignet et de cheville, la musique est moins entendue que ressentie.