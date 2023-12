TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 47 s

Niger : la Cédéao et les autorités discutent d'une transition de 15 à 18 mois

Par TV5MONDE SERGE DANIEL

L'avenir politique du Niger se dessine progressivement. On en sait un peu plus sur les récentes négociations entre la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) et les autorités à la tête du pays, depuis le putsch du 26 juillet. Notre correspondant au Sahel, Serge Daniel, ajoute que la junte au pouvoir "n'est pas fermée à discuter de la libération" du président déchu, Mohamed Bazoum.