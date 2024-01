TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

16 min 6 s

Nikki Haley seule contre Donald Trump dans les primaires républicaines

Par TV5MONDE ELISABETH GUEDEL, MOHAMED KACI

Donald Trump a-t-il un boulevard devant lui après le retrait de Ron DeSantis de la course à l'investiture républicaine ? L'ex-président américain a désormais face à lui une seule adversaire : Nikki Halley qui rêve de créer la surprise ce mardi 23 janvier dans la primaire du New Hampshire. Décryptage avec Jérôme Viala-Gaudefroy, spécialiste des États-Unis et notre correspondante à New York Elisabeth Guédel.