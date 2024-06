TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Nouvelle-Calédonie : comment expliquer la crise ?

Par TV5MONDE Clémentine PAWLOTSKY

Les violences ont repris ces derniers jours. Sept militants indépendantistes ont été transférés en métropole et placés en détention provisoire. Décision judiciaire mal comprise et mal vécue dans l'archipel. Décryptage avec Isabelle Merle, directrice de recherche au CNRS et spécialiste des processus de colonisation dans le Pacifique Sud.