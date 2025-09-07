TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

7 min 39 s

Orianne Aymard, une femme en pleine ascension

Par TV5MONDE NICOLAS GEORGE

Orianne Aymard est l'une des seules femmes au monde à avoir grimpé l'Everest, un rêve devenu réalité et elle compte bien ne pas s'arrêter là. Elle nous raconte cette formidable aventure humaine et sportive.