5 min 38 s

Paix en Ukraine : l'Europe se trouvera-t-elle une place sur la photo ?

Tenter d'exister entre Donald Trump et Vladimir Poutine et trouver une place dans les négociations de paix sur l'Ukraine : tels sont les objectifs du sommet organisé par la France. Analyse de Nathalie Loiseau, députée européenne du groupe Renew et ex-ministre française des Affaires étrangères.