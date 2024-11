TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 3 s

Pakistan : les fiancées de la mousson

Par TV5MONDE LOUP BUREAU

Elles ont parfois 13 ans et se retrouvent mariées du jour au lendemain avec un homme beaucoup plus âgé. Au Pakistan, les mariages forcés sont de plus en plus nombreux. Et les raisons sont inattendues. Elles sont à chercher dans le réchauffement climatique.