Guerre en Ukraine
Guerre en RDC
Afrique
Accueil Afrique
International
Accueil International
Environnement
Accueil Environnement
Terriennes
Accueil Terriennes
Sport
Accueil Sports
Culture
Accueil Culture
Société
Accueil Société
Économie
Accueil Économie
Science
Accueil Sciences
Vidéos
JT
JT international
Le 64'
JT Afrique
JT Éco
+ info
TV5 JWPlayer Field
Chargement du lecteur...
1 min 27 s
Pakistan : les pluies torrentielles s'abattent sur le sud
Le
20 Aoû. 2025 à 19h47 (TU)
Mis à jour le
20 Aoû. 2025 à 19h50 (TU)
Par
TV5MONDE
SERAPHINE CHARPENTIER
Au Pakistan, la mousson s'abat sur le sud du pays et inonde les rues de Karachi
International
À la une
Afrique
Présidentielle au Cameroun: la validité de la candidature de Paul Biya contestée par un autre candidat
International
Guerre à Gaza: Israël ordonne le rappel de 60.000 réservistes pour détruire les derniers bastions du Hamas
International
Crise Netanyahu-Macron: le Crif dénonce de "vaines polémiques", la gauche une "instrumentalisation" de l'antisémitisme
Afrique
Présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire: les parrainages, une bataille aux allures de pré-campagne
Afrique
RD Congo: "viols collectifs", '"exécutions sommaires"... Le M23 et les Wazalendo accusés d'"atrocités" par Amnesty
International
Suède: une église déménage sur des roulettes pour permettre l'expansion d'une mine de fer
International
La mousson fait encore 20 morts au Pakistan, les pluies gagnent le Sud
International
Guerre en Ukraine: garanties de sécurité, concessions territoriales... Les points clés après la réunion Trump-Zelensky
Entretien
"Une reconnaissance à minima": quels enjeux après la lettre de Macron reconnaissant que "la France a mené une guerre" au Cameroun?
TERRIENNES
En Gambie, malgré son interdiction et une loi en vigueur depuis dix ans, l'excision perdure
