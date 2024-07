TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

6 min 32 s

Paris 2024 : Jeux olympiques, une flamme géopolitique

Par TV5MONDE NAMOURI DOSSO

Les Jeux olympiques sont également un enjeu géopolitique... On en parle avec notre invité Lukas Aubin, directeur de recherche à l'Institut de relations internationales et stratégiques, spécialiste de la géopolitique du sport et coauteur de "La guerre du sport - une nouvelle géopolique" aux éditions Tallandier.