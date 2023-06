Paris : sommet Finances Climat, dernier jour de débats entre les chefs d'Etats

Dernier jour pour les dirigeants du Nord et du Sud réunis à Paris pour jeter les bases d'une refonte de l'architecture financière internationale, dans le but affiché d'enrayer à la fois la pauvreté et le réchauffement de la planète. Mais avec quelles promesses et quelles réactions du côté des pays du Sud ? Décryptage d'Ousmane Ndiaye rédacteur en chef Afrique TV5Monde.