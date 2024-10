TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

5 min 53 s

Peinture : "Dans le coeur des autres" de Kamal Khélif

Par TV5MONDE Patrice Férus

Une oeuvre inclassable, livre et peinture à la fois. L'artiste Kamel Khelif nous parle de des visages et des amours qui hantent Paris, Marseille et Alger. Un récit, écrit et dessiné, en noir et blanc, qu'il aura mis trois ans à compléter.