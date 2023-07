Pétrole en mer du Nord : Londres accorde des "centaines" de licences d'exploitation

A Londres, le gouvernement annonce l'attribution de "centaines" de nouvelles licences gazières et pétrolières en mer du Nord. L'annonce a fait réagir dans l'opposition et chez les organisations de défense de l'environnement. Marie Billon, notre correspondante au Royaume-Uni nous en dit plus.