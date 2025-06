TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Pologne : au nom de la solidarité

Par TV5MONDE GREGORY FONTANA

La Pologne a accueilli 1 million et demi d'Ukrainiens depuis le début de l'invasion russe en 2022. Mais aujourd'hui, de plus en plus de Polonais remettent en question cette politique d'accueil.