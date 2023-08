Portugal : un million de pèlerins attendus aux JMJ

La 16ème édition des Journées mondiales de la Jeunesse (JMJ), le plus grand rassemblement catholique au monde, débutent, mardi 1er août, et se poursuivront jusqu'au dimanche 6 août, autour des jeunes et du pape François. Elles reviennent pour la première fois depuis la pandémie de coronavirus. Lisbonne s?apprête à accueillir plus d?un million de personnes.