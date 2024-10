TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

15 min 44 s

Présidentielle américaine : dernière ligne droite avant le scrutin

Par TV5MONDE MOHAMED KACI

Kamala Harris et Donald Trump impossibles à départager dans les sondages à six jours de la présidentielle américaine. Comment l'expliquer ? Pourquoi ce scrutin s'annonce-t-il comme l'un des plus serrés de l'Histoire des États-Unis ? Décryptage avec Thomas Snégaroff, historien, journaliste, spécialise des présidents américains.