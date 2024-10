TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Présidentielle américaine : la campagne s'accélère

Par TV5MONDE ELISABETH GUEDEL, NICOLAS GEORGE

La campagne de la présidentielle américaine entre dans sa dernière ligne droite. Le scrutin sera le 5 novembre prochain et s'annonce toujours aussi serré entre Kamala Harris et Donald Trump. Décryptage avec Jérôme Viala-Godefroy, docteur en civilisation américaine et notre correspondante à New York, Elisabeth Guédel.