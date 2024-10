TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 49 s

Présidentielle américaine : les candidats à la vice-présidence s'affrontent

Par TV5MONDE MOHAMED KACI, ELISABETH GUEDEL

Les colistiers de Kamal Harris et Donald Trump, le démocrate Tim Walz et le républicain J. D. David Vance, s'affrontent ce 1er octobre dans un débat télévisé à 35 jours de la présidentielle américaine. Élisabeth Guédel, correspondante TV5MONDE en direct de New York, nous informe sur le poids que peut avoir ce débat dans la course à la présidentielle.