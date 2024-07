TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

11 min 21 s

Présidentielle américaine : les démocrates soulagés

Par TV5MONDE NICOLAS GEORGE

Le camp démocrate retrouve un second souffle grâce à Kamala Harris mais le plus difficile reste à faire dans ce scrutin très indécis. Décryptage avec l'historienne Ludivine Gilli, spécialiste des États-Unis et directrice de l'observatoire Amérique du Nord.