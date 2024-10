TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Présidentielle Américaine : les ouragans s'invitent dans la campagne électorale

Par TV5MONDE ELISABETH GUEDEL, MOHAMED KACI

Etat des lieux de cette campagne avec Jérôme Viala-Gaudefroy, docteur en civilisation américaine et spécialiste des présidents, et Elisabeth Guédel, notre correspondante depuis New York.