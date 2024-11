TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

52 s

Présidentielle américaine : une nette victoire pour Donald Trump

Par TV5MONDE PASCALE VEYSSET

On annonçait des élections les plus serrées de l'histoire américaine, mais finalement, il n'en est rien : c'est une victoire nette pour Donald Trump. Analyse des résultats de Philippe Mottaz, journaliste et ancien correspondant à Washington.