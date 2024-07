Présidentielle aux États-Unis : "les choses sont loin d'être écrites" pour Trump

Donald Trump a été officiellement désigné candidat du parti républicain pour l'élection présidentielle de novembre prochain. L'ancien président apparaît plus fort que jamais après avoir échappé à une tentative d'assassinat. Une image qui tranche avec celle du dirigeant sortant, Joe Biden, contrôlé positif au Covid-19 et dont l'état de santé inquiète. Marie-Cécile Naves, directrice de recherche à l'Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS), souligne que "Donald Trump sort renforcé par la tentative d'assassinat dont il est sorti indemne au sein de son propre camp [...] dans l'ensemble de l'électorat américain, c'est une autre paire de manches."