Présidentielle en Iran : un réformateur face à un ultraconservateur

Par TV5MONDE FLORENT CREBESSEGUES

La présidentielle organisée en vitesse après la mort accidentelle de l'ancien président, Ebrahim Raïssi, au mois de mai. Face à face pour le second tour du 5 juillet, l'ultraconservateur et ancien négociateur du nucléaire, Saeed Jalili, grand favori, et un réformateur, Massoud Pezeshkian. L'abstention demeure la plus grande inconnue du scrutin.