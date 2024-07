TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

15 min 17 s

Présidentielle : Kamala Harris, mieux placée pour prendre la relève ?

Par TV5MONDE Demet Korkmaz, Élisabeth Guédel

Plus de 500 délégués démocrates ont déjà apporté leur soutien Kamala Harris. La seule candidate officiellement déclarée fait figure de favorite pour prendre le relais de Joe Biden. Est-elle la mieux placée pour battre Donald Trump ? Décryptage avec André Kaspi, historien, spécialiste des États-Unis et notre correspondante à New York, Elisabeth Guédel.