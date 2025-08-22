TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Proche-Orient : la faim comme une arme de guerre ?

Par TV5MONDE ESTELLE MARTIN

L"état de famine a été déclaré dans la bande de Gaza. Benjamin Netanyahu réfute cette déclaration. Notre invité, Jean-Paul Chagnollaud, directeur de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée/Moyen-Orient, est en direct.