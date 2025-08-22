Aller au contenu principal
TV5 JWPlayer Field
Chargement du lecteur...
5 min 35 s
Proche-Orient : la faim comme une arme de guerre ?
Le
22 Aoû. 2025 à 19h17 (TU)
Mis à jour le
22 Aoû. 2025 à 19h19 (TU)
Par
TV5MONDE
ESTELLE MARTIN
L"état de famine a été déclaré dans la bande de Gaza. Benjamin Netanyahu réfute cette déclaration. Notre invité, Jean-Paul Chagnollaud, directeur de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée/Moyen-Orient, est en direct.
International
À la une
International
"Plus d'un million de personnes en situation d'urgence": pourquoi l'ONU reconnaît désormais l'état de famine dans la bande de Gaza
Afrique
"Ce serait une victoire symbolique forte": la mort du chef de Boko Haram, Bakoura, annoncée par l'armée au Niger
Sport
AfroBasket 2025: Brancou Badio, Aliou Diarra, Childe Dundao... Ces joueurs qui ont porté leur équipe en demi-finales
International
La Russie blâme Zelensky pour l'absence d'avancées sur une rencontre avec Poutine
International
États-Unis : les 55 millions de personnes détenteurs de visa américain vont faire face à des contrôles renforcés
Afrique
Guinée: au moins 15 morts dans un glissement de terrain, des disparus recherchés
International
L'armée israélienne menace de détruire Gaza-ville: quels sont ses objectifs?
International
Le FBI perquisitionne le domicile de John Bolton, ex-conseiller de Trump devenu ardent critique
International
Kim Jong Un décore ses soldats déployés en soutien de la Russie contre l'Ukraine
Entretien
"Une reconnaissance à minima": quels enjeux après la lettre de Macron reconnaissant que "la France a mené une guerre" au Cameroun?
