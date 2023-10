TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 52 s

Proche-Orient : la poursuite des combats

Par TV5MONDE CHRISTINA MOLLEOVA

Des centaines de morts et des milliers de bléssés de part et d'autre en l'espace de 24 heures. Les affrontements entre le mouvement islamiste Hamas et l'armée israélienne ont repris samedi 7 octobre. La branche armée du groupe palestinien, s'est lancée dans une offensive qui a surpris les autorités de l'État hébreu. Des combats se déroulent toujours ce dimanche à Gaza et dans certains endroits en Israël.