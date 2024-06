Proche-Orient : le Canada appelle ses ressortissants à quitter le Liban

Le Canada appelle ses ressortissants à quitter le Liban "pendant qu'ils le peuvent". Signe que les craintes d'une guerre ouverte entre Israël et le Hezbollah sont de plus en plus vives. Les États-Unis assurent faire pression sur Israël pour éviter ce scénario jugé catastrophique.