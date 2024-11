TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 27 s

Proche-Orient : le Qatar jette l'éponge

Par TV5MONDE PHILIPPINE DE CLERMONT-TONNERRE

La perspective d'un cessez-le-feu dans la Bande de Gaza s'éloigne encore un peu plus. Et avec elle, celles de nouvelles libération d'otages. Le Qatar suspend sa médiation entre Israël et le Hamas. Le pays accuse les belligérants de manquer de "volonté" et de "sérieux" dans les négociations.