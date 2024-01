Proche-Orient : l'Iran au cœur des tensions

Ce jeudi 4 janvier a été décrété journée de deuil national en Iran, après l'attaque la plus meurtrière qu'ait connu le pays depuis 45 ans. Téhéran accuse Israël et les États-Unis. Décryptage avec Thierry Coville, chercheur à l'Iris et spécialiste de l'Iran.