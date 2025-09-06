TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 42 s

Proche-orient : panique à Gaza-ville

Par TV5MONDE FLORENT CREBESSEGUES

A Gaza-ville, les derniers immeubles encore debout sont devenus des cibles, ainsi que les tentes de personnes déplacées. 19 d'entres elles ont ainsi perdu la vie hier, tout comme 10 autres, ailleurs dans l'enclave.