Proche-orient : panique à Gaza-ville

Le
06 Sep. 2025 à 07h42 (TU)
Mis à jour le
Par
TV5MONDE
FLORENT CREBESSEGUES
A Gaza-ville, les derniers immeubles encore debout sont devenus des cibles, ainsi que les tentes de personnes déplacées. 19 d'entres elles ont ainsi perdu la vie hier, tout comme 10 autres, ailleurs dans l'enclave.
