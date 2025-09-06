Aller au contenu principal
TV5MONDE
TV5MONDE Plus
TV
Info
Langue française
Afrique
Plus
Et aussi...
Voyage
Nos applications mobiles
Réception TV
Nous rejoindre
TV5MONDE à travers le monde
TV5MONDE Amérique Latine
FR, EN, ES
TV5MONDE Asie/Pacifique
fr, en
TV5MONDE États-Unis
En
TV5MONDE Europe
FR, EN, NL, DE, RO
TV5MONDE Maghreb-Orient
FR, EN, AR
Info
Recherche
Rechercher
Période de publication
Au
Menu
Sitemap
Guerre en Ukraine
Guerre en RDC
Afrique
Accueil Afrique
International
Accueil International
Environnement
Accueil Environnement
Terriennes
Accueil Terriennes
Sport
Accueil Sports
Culture
Accueil Culture
Société
Accueil Société
Économie
Accueil Économie
Science
Accueil Sciences
Vidéos
JT
JT international
Le 64'
JT Afrique
JT Éco
+ info
Fil d'Ariane
Accueil
>
International
Back to top
TV5 JWPlayer Field
Chargement du lecteur...
1 min 42 s
Proche-orient : panique à Gaza-ville
Le
06 Sep. 2025 à 07h42 (TU)
Mis à jour le
06 Sep. 2025 à 07h47 (TU)
Par
TV5MONDE
FLORENT CREBESSEGUES
A Gaza-ville, les derniers immeubles encore debout sont devenus des cibles, ainsi que les tentes de personnes déplacées. 19 d'entres elles ont ainsi perdu la vie hier, tout comme 10 autres, ailleurs dans l'enclave.
International
À la une
International
"Notre économie est en péril" : pour contrer les États-Unis, le Canada lance des grands projets d'infrastructure
International
"L'accord de Bougival est une opportunité historique" : en Nouvelle-Calédonie, Valls face au rejet du FLNKS
International
Sénégal, Guinée... L'Afrique de l'Ouest, nouvelle plateforme logistique du trafic de cocaïne des criminels des Balkans
Afrique
"Blocus" djihadiste dans l'ouest du Mali : transports et échanges avec le Sénégal perturbés
Afrique
RD Congo: la nouvelle épidémie d'Ebola fait au moins 15 morts
International
700 jours de guerre, Israël frappe une tour à Gaza-ville, le Hamas diffuse une vidéo d'otages
"L'œil de Slimane"
ÉDITO. Le plan d'une "Riviera du Moyen-Orient", un requiem pour Gaza
International
Allemagne: ce que l’on sait de la mort de 7 candidats de l’AFD
Sport
"Une obsession du sexe vrai": les "tests de féminité" refont débat après l'éviction de la France aux Mondiaux de boxe
International
"Antagoniser le monde": Xi Jinping, Vladimir Poutine, Kim Jong-un… Un sommet et un défilé aux allures anti-occidentales
X
Facebook
YouTube
Instagram
À propos
Contact
Mentions légales
Médiateur
Charte déontologique
Accessibilité non conforme
CGU
Confidentialité
Charte des cookies
Gérer les cookies
Applications mobiles
Nous rejoindre
Presse
Marchés publics
Recevoir TV5MONDE