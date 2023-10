TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 27 s

Proche-Orient : près d'un millier de morts en Israël et à Gaza

Par TV5MONDE OUMY DIALLO

Des combats sont toujours en cours dans le sud d'Israël. Et le gouvernement israélien le confirme : le Hamas détient plus de 100 soldats et civils israéliens, dans la bande de Gaza. Attention, certaines images sont difficiles.