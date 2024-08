TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 13 s

Proche-Orient : tension maximale

Par TV5MONDE LUC OERTHEL

L'ONU appelle à agir d'urgence pour éviter un embrasement du conflit au Proche-Orient. Une crainte de plus en plus forte après la mort du chef du Hamas, Ismaël Haniyeh à Téhéran, et celle d'un haut responsable du Hezbollah. L'Iran et ses alliés accusent Israël. Dans le même temps, chaque pays avance ses pions et ses menaces.