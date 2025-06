TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

14 min 8 s

Proche-Orient : une guerre sans fin ?

Par TV5MONDE SLIMANE ZEGHIDOUR, Patrice Férus

L'escalade qui se poursuit entre l'Iran et Israël, le sommet onusien voulu par la France et l'Arabie saoudite reporté : analyse avec François Dubuisson, professeur en droit international à l'ULB, Université Libre de Bruxelles et Slimane Zéghidour, notre éditorialiste.