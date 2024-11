TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 37 s

Proche-Orient : veto des Etats-Unis à l'ONU

Par TV5MONDE Hugo BARBIEUX

Mercredi 20 novembre 2024, les États-Unis ont une nouvelle fois utilisé leur droit de veto à une résolution de l'ONU. Elle exigeait un cessez-le-feu "immédiat, inconditionnel et permanent "à Gaza et la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages des otages israéliens.