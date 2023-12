Proche-Orient : violents combats près de Khan Younès

L?armée israélienne a étendu ses opérations dans le sud de la bande de Gaza 60 jours après les attaques du Hamas, avec des bombardements et des tirs d'artillerie près de la ville de Khan Younès, sur la ville voisine de Rafah et à Deir Al-Balah. Les Nations unies redoutent un "scénario encore plus infernal" pour les civils palestiniens.