"Protocole Chaos" : plongée dans les entrailles de la guerre de désinformation

Par TV5MONDE NICOLAS GEORGE

Quels sont les liens entre Donald Trump et la Russie ? Et quel rôle a joué la propagande russe dans l'élection du président américain ? Notre invité, l'écrivain et journaliste JR Dos Santos, a enquêté dans son dernier ouvrage "Protocole Chaos". Un thriller saisissant qui nous plonge au c?ur de la guerre de la désinformation.