6 min 1 s

Quand les nouvelles technologies réinventent le monde de l'art

Par TV5MONDE NICOLAS GEORGE

Baptiste Ozenne, de la Strouk Gallery et co-fondateur du Salon "Deeep AI Art Fair", est avec nous pour nous présenter toute la diversité et les spécificités d'une forme d'art, qui combine IA et création contemporaine.