Quelles solutions pour faire face au surtourisme ?

De Venise qui impose un billet pour entrer dans le centre historique, aux Calanques de Marseille qui envisagent des réservations, l'afflux de monde abîme et empêche que l'on profite de ce qui fait justement l'attrait de nombreux sites. On en parle avec un spécialiste du voyage, le secrétaire Général des célèbres Guides du Routard Gavin's Clemente Ruiz et Caroline Moireaux qui a voyagé à pieds et à vélo.