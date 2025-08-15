Chargement du lecteur...
2 min 28 s


Quels sont les enjeux de la rencontre Trump/Poutine ?

Le
15 Aoû. 2025 à 17h47 (TU)
Mis à jour le
Par
TV5MONDE
Donald Trump rencontre Vladimir Poutine dans quelques heures à Anchorage en Alaska. Au coeur de ce tête à tête : la guerre en Ukraine. Le président américain est en route, il a annoncé qu'il accueillerait son homologue russe à sa sortie d'avion.
