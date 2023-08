TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Qu'est-ce que la "génération Alpha" ?

Par TV5MONDE NICOLAS GEORGE

Après la génération Z, voici venue la génération Alpha. Ce sont les enfants nés entre 2010 et 2025. Ils ne sont donc pas tous encore là. Les plus âgés ont 13 ans. Et ils feront, dans quelques jours, leur rentrée scolaire.