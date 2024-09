TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

RD Congo : campagne de vaccination contre le Mpox

Par TV5MONDE LAURE DE MATOS, AMANI ALIMASI JOSEPH

Dans l'est de la RDC, le Sud-Kivu, l'épicentre de la variole du singe, se prépare à lancer la campagne de vaccination contre le Mpox. Médecins, infirmiers et autres relais communautaires sillonnent quotidiennement la région pour convaincre les plus méfiants.