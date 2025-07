RD Congo: comment Félix Tshisekédi et Donald Trump se sont rapprochés grâce aux réseaux évangéliques

C'est un aspect méconnu du rapprochement de ces derniers mois entre Washington et Kinshasa, le poids des évangéliques. Qui sont ces hommes et ces femmes, ont-ils eu une influence derrière l'accord de principe entre la RDC et le Rwanda? L'anthropologue Jean-Pierre Dozon explique cette "connexion très forte" à TV5MONDE.

C'est une image saisissante. Nous sommes le 27 juin dans le bureau ovale de la Maison Blanche. Les ministres des Affaires étrangères du Rwanda et de la RD Congo, Olivier Nduhungirehe et T hérèse Kayikwamba Wagner viennent de signer un accord de cessation des combats entre les deux pays.

Donald Trump est présent. Une femme, une pasteure, se tient aux côtés de signataires et du président Américain, Paula White.

Elle cite alors l'évangile de l'apôtre Mathieu, chapitre 26. "Les faiseurs de paix sont bénis par Dieu, notre seigneur" . L'assistance, les yeux fermés, prient. Paula White n'est pas une inconnue. Cette pasteure, surnommée "la mante religieuse de Donald Trump", dirige le Bureau de la foi de la Maison Blanche.

Cet organisme crée par le président américain en février dernier est chargé de transformer politiquement et religieusement les États-Unis. Il est composé de pasteurs très conservateurs. Une autre de ses missions est moins connue. Il faut vendre la politique étrangère du président Donald Trump avec une diplomatie parallèle en s'appuyant sur les réseaux évangéliques.

"En RD Congo, tout est partie des États-Unis"

L'une des cibles a justement été la RD Congo. Depuis plusieurs décennies les évangéliques bousculent le paysage religieux du pays africain. La seule ville de Kinshasa compterait 6000 églises évangéliques.

"En RD Congo, tout est partie des États-Unis, notamment à partir des années 1960 et 1970. Des pasteurs évangéliques américains sont venu pêcher en Amérique latine et aussi en Afrique et notamment en RD Congo. Ils ont enseigné ce que l'on appelle la théologie de la prospérité", explique à TV5MONDE Jean-Pierre Dozon, anthropologue, spécialiste du fait religieux sur le continent.

Cette croyance théologique des évangéliques prétend que la Bible enseigne que l'aisance financière des chrétiens est un signe de reconnaissance divine.

"Cette théologie a conquis de nombreux Congolais et nombre d'entre eux sont partis aux États-Unis pour se former et devenir pasteur. Et depuis ces années, il y a une connexion très forte entre ces deux mondes évangélique, américain et congolais". Jean-Pierre Dozon, anthropologue

C'est ce qu'a parfaitement compris le pouvoir congolais. Et dans ses affaires, l'influence fonctionne dans les deux sens. Nous sommes début juin aux États-Unis. Les négociations entre le Rwanda et la RD Congo ont commencé. Félix Tshisekedi, le président congolais, décide d'envoyé son émissaire, Antoine Ghonda. Sa mission est simple. Il doit défendre les intérêts de la RD Congo dans les cercles de pouvoir à Washington. Il rencontre des diplomates du Département d'État.

"Connexion spirituelle entre le Congo et les États-Unis"

Il décide surtout de faire une tournée des mégachurchs américains, ces églises évangéliques qui peuvent accueillir plusieurs milliers de fidèles. Ces derniers constituent le socle électoral de Donald Trump: plus de 81% des évangéliques blancs ont voté pour Donald Trump lors de la dernière élection présidentielle américaine.

Antoine Ghonda s'adresse aux fidèles. Il parle de la "connexion spirituelle entre le Congo et les États-Unis." Le clou de cette tournée évangélique intervient le 8 juin, trois semaines avant la signature de l'accord entre Kigali et Kinshasa. L'émissaire du président congolais s'adresse dans la mégachurch Pathway à Mobile dans l'Alabama devant plusieurs milliers d'évangéliques.

Il y rencontre le pasteur Travis Johnson, pasteur de l'Église, un très proche de Donald Trump et numéro 2 de ce fameux Bureau de la foi de la Maison Blanche. Il réussit à convaincre le pasteur Travis Johnson et 11 autres pasteurs du monde évangélique américain de venir à Kinshasa pour rencontrer le président Félix Tshisekedi. Ce 10 juillet ils débarquent à Kinshasa. Ils rencontrent le président congolais. Et Travis Johnson lui offre une bible. Les hommes de Dieu prient avec le président congolais pour le succès des négociations entre le M23 et la RDC à Doha au Qatar.

Felix Tshisekedi est sensible à ce genre d'attention. Tout comme Donald Trump, le président est entouré de pasteurs qui murmurent à ses oreilles. Le chef d'Etat congolais est croyant. Il vient de l'Eglise catholique. Un de ses oncles fut évêque. Le président congolais a pris "d'autres options", comme il l'a dit lui-même. Depuis 2008, il fréquente avec son épouse Denise, le Centre Missionnaire Philadelphie, une église pentecôtiste fondée par le pasteur Roland Dalo.

Des pasteurs qui murmurent aux oreilles du président

L'homme de Dieu est très influent en RDC. Surnommé "l'apôtre", il est présenté comme "le père spirituel" du président de la RD Congo. Des membres du Centre Missionnaire Philadelphie font partie de la garde rapprochée du président. L'exemple le plus connu est celui di propre directeur de cabinet du président. Il s'agit d'Antoine Nkinzo. Il est pasteur au Centre Missionnaire Philadelphie.



Un autre pasteur est un conseiller spécial du président. Le pasteurJacques Kambala est chargé justement de raffermir les liens entre le monde évangélique américain et congolais.

Un accord a été finalement signé entre le M23 et la RD Congo à Doha. Quelle a été l'influence des pasteurs évangéliques dans cette affaire ? "Les pasteurs évangéliques jouent un rôle. Ils ont été influents. Maintenant avec la signature de l'accord de Doha, on sent que les diplomates, les grandes institutions comme l'Union africaine, vont prendre le relais", estime lui pour sa part Jacques Ebeweme, politologue à Kinshasa.