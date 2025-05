TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

12 min 54 s

"Réfugiés, ce qu'on ne nous dit pas" : l'enquête

Par TV5MONDE MOHAMED KACI

"Réfugiés, ce qu'on ne nous dit pas" est une enquête signée Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre, présidente de France Terre d'Asile, et Benjamin Michallet, économiste, spécialiste des déplacements forcés et juge assesseur à la Cour nationale du droit d'asile. Invités sur notre plateau, ils témoignent et nous expliquent les raisons de cette enquête.