13 min 15 s

"Regards croisés", immersion dans la vie de ceux qui défient le handicap

Par TV5MONDE MOHAMED KACI

Dans « Regards croisés entre handicap et société », John Dauvin et Gabriel Campina explorent le quotidien de personnes vivant avec des handicaps. Notre invité John, lui-même né avec un bras atrophié, décide de se confronter à son propre handicap.