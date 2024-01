Remaniement : le changement c'est maintenant

Elisabeth Borne va quitter Matigon. La Première ministre française a présenté sa démission à Emmanuel Macron. Démission acceptée par le président. On attend le nom de son successeur. Un remaniement gouvernemental va donc avoir lieu. Analyse avec Bruno Cautres, politologue et chercheur au CNRS et Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la Revue politique et parlementaire.