Rock : après 18 ans d'absence, les Rolling Stones sortent un nouvel album

Par TV5MONDE NICOLAS GEORGE

Mick Jagger a 80 ans mais toujours toute sa verve ! Les Rolling Stones sortent un nouvel album, "Hackney diamonds". 12 titres inédits et des invités de prestige, Lady Gaga ou Stevie Wonder. Nicolas Georges nous dit plus.