Royaume-Uni : elections locales, test national

Par TV5MONDE MARIE BILLON

On vote aujourd'hui en Angleterre et au Pays de Galles. 28 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour des élections locales. Notamment les Londoniens qui élisent leur maire et l'assemblée de 25 membres qui l'accompagnera dans son mandat.