Royaume-Uni : incompréhension après l'abattage de l'arbre le plus connu du pays

Par TV5MONDE GREGORY FONTANA

Pourquoi, l'un des arbres les plus connus et les plus photographiés du Royaume-Uni, rendu célèbre par le film "Robin des Bois" et vieux de deux siècles, a-t-il été abattu délibérément par un adolescent de seize ans ? L'affaire bouleverse le Royaume-Uni et au-delà. Une enquête est ouverte.