Royaume-Uni : la métamorphose de Stratford depuis les Jeux de Londres

Par TV5MONDE MARIE BILLON

Douze ans après les Jeux de Londres, l'ancien parc olympique est devenu un nouveau quartier résidentiel et touristique. Les plus de 10 milliards investis pour 2012 ont toujours eu pour but de servir au-delà d'un mois de compétition. Ainsi, Stratford, l'ex-village olympique situé à l'est de Londres, a été adapté aux besoins actuels des habitants.