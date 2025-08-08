Aller au contenu principal
TV5 JWPlayer Field
Chargement du lecteur...
1 min 52 s
Royaume-Uni : la police face aux nouvelles manifestations anti-migrants
Le
08 Aoû. 2025 à 18h35 (TU)
Mis à jour le
08 Aoû. 2025 à 18h41 (TU)
Par
Marie Billon
Des centaines de personnes se sont rassemblées devant des hôtels londoniens hébergeant des demandeurs d'asile tandis que la police se prépare à de nouveaux rassemblements. Notre correspondante Marie Billon est en direct de Londres.
International
ROYAUME-UNI
Migrants : comment mettre fin à ces tragédies ?
TV5 JWPlayer Field
une main d'oeuvre indispensable
Etats-Unis : la police anti-immigration, l'angoisse des ouvriers agricoles
International
Venezuela / Etats-Unis : un échange de prisonniers
International
L'Allemagne expulse 81 Afghans vers leur pays d'origine, l'ONU dénonce
International
Cinq immigrés clandestins ont été envoyés par les États-Unis vers l’Eswatini
International
France-Royaume-Uni : accord pilote d'échange "un pour un" sur les migrants
