Royaume-Uni : la police face aux nouvelles manifestations anti-migrants

Par Marie Billon

Des centaines de personnes se sont rassemblées devant des hôtels londoniens hébergeant des demandeurs d'asile tandis que la police se prépare à de nouveaux rassemblements. Notre correspondante Marie Billon est en direct de Londres.