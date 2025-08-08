Chargement du lecteur...
1 min 52 s
Royaume-Uni : la police face aux nouvelles manifestations anti-migrants

Le
08 Aoû. 2025 à 18h35 (TU)
Mis à jour le
Par
Marie Billon
Des centaines de personnes se sont rassemblées devant des hôtels londoniens hébergeant des demandeurs d'asile tandis que la police se prépare à de nouveaux rassemblements. Notre correspondante Marie Billon est en direct de Londres.
Migrants : comment mettre fin à ces tragédies ?

