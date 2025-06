TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Russie : déraillement de trains après l'effondrement de deux ponts, 7 morts

Par TV5MONDE LOUP BUREAU

Y a-t-il un lien entre la guerre en Ukraine et ce qui s'est passé, la nuit de samedi, dans le sud-ouest de la Russie ? Deux ponts se sont effondrés sur des voies ferrées faisant au moins 7 morts et plus d'une soixantaine de blessés. Moscou enquête sur des actes de terrorisme.